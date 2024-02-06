Премьер-министром Казахстана назначен Олжас Бектенов
Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Олжаса Бектенова премьер-министром страны.
"Назначить Бектенова Олжаса Абаевича премьер-министром Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в указе, текст которого во вторник опубликован на сайте президента.
Ранее свое согласие президенту на назначение Бектенова премьер-министром страны дали депутаты мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана).
43-летний Бектенов с апреля 2023 года и до нынешнего времени являлся руководителем администрации президента. В разные годы он работал главой антикоррупционного ведомства, в министерстве юстиции, столичном акимате.
Накануне президент Казахстана принял отставку правительства, которое с января 2022 года возглавлял Алихан Смаилов.