Евросоюз открыл диалог высокого уровня с Молдавией по вопросам транспорта

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Европейский союз открыл диалог высокого уровня с Молдавией по вопросам транспорта, заявила член Еврокомиссии по транспорту Адина Вэлян на брифинге по итогам встречи с молдавским министром инфраструктуры и регионального развития Андреем Спыну.

"Это открывает новую главу во взаимоотношениях Евросоюза и Молдавии. И это очень важно в контексте евроинтеграции страны, а также для путей сообщения в Восточной Европе. Диалог будет сосредоточен не на вопросах финансирования, а на определении приоритетов и источников их реализации. Это будет дополнительный инструмент по различным форматам в процессе переговоров о вступлении в ЕС", - сказала Вэлян на брифинге, который состоялся во вторник в Страсбурге и транслировался на сайте министерства.

Еврокомиссар отметила, что первое заседание в формате диалога высокого уровня будет организовано 19 февраля в Брюсселе. Оно будет посвящено всем типам транспорта, вопросам безопасности, цифровизации.

"Также будет обсуждена роль Молдавии в обеспечении "коридоров солидарности", важных как для Украины, так и Молдавии в целях сохранения потоков товаров из ЕС", - сказала она.

Диалог высокого уровня будет проходить в рамках переговоров о вступлении Молдавии в ЕС. Решение о начале переговоров было принято Советом Евросоюза на заседании 14 декабря 2023 года.