Индия к 2030 году станет главным источником роста спроса на нефть по версии МЭА

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Добыча нефти в Индии к 2030 году снизится до 540 тысяч б/с, переработка вырастет до 6,8 млн б/с, сообщается в презентации Международного энергетического агентства, представленной на Indian Energy Week.

Руководитель отдела нефтяных рынков МЭА Торил Босони отметила, что в 2023 году Индия обеспечила лишь 13% внутреннего спроса на нефть, добывая около 700 тысяч б/с.

Потенциал наращивания добывающих мощностей у страны ограничен отсутствием крупных открытий, поэтому на горизонте до 2030 года добыча будет снижаться, подчеркивает МЭА. Согласно презентации, инвестиции Индии в разработку месторождений в 2023-2024 годах будут на пиковых значениях - более $4 млрд (в 2022 году - около $3,5 млрд, в 2021 году - менее $3 млрд) и после пойдут на снижение.

При этом МЭА отмечает, что власти прилагают усилия к привлечению иностранных инвестиций в разведку.

Вместе с тем индийские энергетические компании планируют к 2030 году увеличить нефтеперерабатывающие мощности на 1 млн баррелей в сутки, до 6,8 млн б/с. Это позволит стране удовлетворить внутренние потребности и сохранить позицию ключевого экспортера топлива в Азию и страны Атлантического региона, однако усилит ее зависимость от импорта нефти.

Директор отдела энергетического рынка и безопасности МЭА Кэйсукэ Садамори отметил, что к 2027 году Индия обгонит Китай по ежегодному спросу на нефть.