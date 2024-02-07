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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

ЕК запустила процедуры о нарушении Венгрией европейского законодательства

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) опубликовала в среду сообщение о начале в отношении Венгрии процедуры о нарушении европейского законодательства в связи с принятием венгерским парламентом нового закона о защите национального суверенитета.

"Комиссия считает, что этот закон является нарушением европейского законодательства, особенно что касается принципов демократии, избирательных прав европейских граждан; прав, включенных в Хартию Европейского союза об основных правах; законодательства о защите данных и еще ряда правил, применяемых на внутреннем рынке ЕС", - прокомментировала на брифинге в Брюсселе направленное Будапешту официальное уведомление о процедуре представитель ЕК Анита Хиппер.

Она обратила внимание на то, что вступивший в силу 22 декабря 2023 года закон создает новую надзорную структуру со значительными полномочиями, способную "нанести большой ущерб демократии".

Речь идет о так называемом управлении по защите суверенитета, которому поручено "расследование специфических действий, осуществляемых в интересах другого государства или иностранного органа, организации или физического лица, если они могут нарушить или поставить под угрозу суверенитет Венгрии, и организаций, деятельность которых с использованием иностранного финансирования может повлиять на исход выборов или волю избирателей".

В законе, отмечается в сообщении ЕК, содержатся "положения и поправки к существующему венгерскому законодательству, которые запрещают кандидатам, политическим партиям и ассоциациям, участвующим в выборах, использовать иностранное финансирование для влияния или попыток повлиять на волю избирателей на данных выборах, а также предусматривают уголовное наказание за использование иностранного финансирования в контексте выборов".

В Европейской комиссии считают, что рассматриваемое венгерское законодательство "нарушает несколько положений первичного и вторичного права ЕС, среди прочего, о демократических ценностях союза".

"У Венгрии есть два месяца, чтобы ответить на письмо с официальным уведомлением. Если выявленные комиссией замечания не будут рассмотрены, она может принять решение о направлении мотивированного заключения в качестве следующего шага процедуры о нарушении законодательства", - предупредили в Брюсселе.

ЕК Еврокомиссия Венгрия
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