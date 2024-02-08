В Пакистане проголосуют на парламентских выборах

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Жители Пакистана в четверг отправятся на избирательные участки, где выберут новый состав парламента.

Участие в выборах подтвердили 44 партии, свыше 5 тыс. представителей от этих партий будут бороться за 266 мест в Национальной ассамблее - это нижняя палата парламента Пакистана. Еще 70 портфелей в ней отведены для женщин и представителей меньшинств.

Основными претендентами на победу на выборах считаются: центристская Пакистанская мусульманская лига (Н) экс-премьера Наваза Шарифа, а также центристская партия с правым уклоном "Движение за справедливость", которую основал экс-премьер Имран Хан, но теперь ее возглавляет его соратник Гохар Али Хан. Шансами на успех обладают и центристская партия с левым уклоном "Пакистанская народная партия", левая социалистическая "Национальная партия Авами", крупная оппозиционная партия "Движение Муттахида Кауми".

В голосовании на выборах в этот раз будут принимать 128,5 млн человек.

После выборов на новый парламент ляжет обязанность избрать нового премьер-министра Пакистана. Если же ни одной партии не удастся получить безоговорочное большинство, тогда право сформировать коалицию получит партия с наилучшим результатом по итогам голосования.

Западные СМИ указывают, что в условиях сложившегося к настоящему моменту политического ландшафта в Пакистане наиболее вероятно избрание Наваза Шарифа на пост премьера.

Шарифу 74 года, и в прошлом он уже трижды возглавлял правительство страны: с 1990 по 1993 годы, затем с 1997 по 1999 годы и с 2013 года по 2017 год. В 2017 году Верховный суд страны отстранил от власти Наваза Шарифа после того, как он был признан виновным в ряде финансовых махинаций, раскрытых после публикации так называемого "панамского досье". Его заочно приговорили к десяти годам тюрьмы и штрафу в размере $10,6 млн. Шариф вернулся в страну, и его арестовали, но спустя год отпустили под залог по медицинским причинам.

После этого Шариф отправился в Лондон, мотивировав решение необходимостью лечения, но в итоге он не вернулся и жил в добровольном изгнании на протяжении четырех лет. Политик в очередной раз вернулся в Пакистан в 2023 году, после чего его приговор отменили в апелляционном порядке. Это дало ему право баллотироваться в парламент, который изберет нового премьер-министра после голосования 8 февраля.

Главным давним соперником Шарифа считался экс-премьер Имран Хан, которому, однако, незадолго до выборов в январе суд вынес приговоры к тюремному сроку по двум делам: 14 лет по делу о коррупции и 10 лет по делу о раскрытии государственной тайны. В связи с этим его кандидатуру не смогут рассмотреть на пост премьера. Кроме того, представителей его партии на выборах обязали выступать как независимых кандидатов, им также запрещено использовать символику партии: крикетную биту, но тем не менее, партия пользуется поддержкой среди населения.

Сам Хан неоднократно заявлял, что его политические противники вступили в сговор с Вашингтоном, чтобы добиться его отстранения от власти из-за независимой внешней политики, симпатизирующей Китаю и России.

Хану 71 год, он возглавлял правительство Пакистана после Шарифа - с 2018 по 2022 год. Его сместили с должности в результате вотума недоверия, и избирательная комиссия отстранила его от выборов и запретила ему занимать должности в правительстве сроком на пять лет.

В августе прошлого года президент Пакистана Ариф Альви по предложению премьер-министра Шехбаза Шарифа - младшего брата Наваза Шарифа - объявил о роспуске парламента страны, исполняющим обязанности главы правительства стал Анваар Какар.