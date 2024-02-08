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Сенат США взял паузу в голосовании по новому варианту закона о нацбезопасности

В миреВ Сенате США заблокировали законопроект об охране границ и помощи УкраинеЧитать подробнее

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Лидер демократического большинства в американском Сенате Чак Шумер отложил на следующий день голосование по новому законопроекту после того, как был заблокирован предыдущий, предусматривавший финансирование помощи Украине и Израилю в сочетании с жесткими мерами по обеспечению безопасности границ.

"Сенатор Чак Шумер отправил всех по домам до полудня четверга (20:00 по Москве), "чтобы дать коллегам-республиканцам ночь на то, чтобы разобраться в себе", пишет The New York Times.

После того, как компромиссный двухпартийный законопроект по безопасности границ и иностранной финансовой помощи был заблокирован, бюджетный комитет Сената представил альтернативный. В нем сохранены $60 млрд на помощь Украине, $14 млрд - Израилю, но убраны ассигнования в сумме около $20 млрд на укрепление границы.

Изначально предполагалось, что голосование по новому законопроекту пройдет в среду, однако Шумер был вынужден объявить перерыв в связи с тем, что республиканцы пытались договориться за закрытыми дверями о наборе поправок, которые могли бы возродить дебаты о границе и изменить положения о помощи Украине и Израилю, пишет издание.

Сенатор-республиканец Джон Корнин сказал, что его однопартийцы "стремятся выработать поправки по безопасности границ и распределению помощи союзникам США".

Газета, комментируя сложившуюся ситуацию, отмечает, что "республиканцы не хотят принимать законопроект только об иностранной помощи и без границ". В то же время, "им еще предстоит выяснить, какие именно поправки они хотят".

США Сенат Чак Шумер
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