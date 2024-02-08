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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Шольц призвал США увеличить помощь Украине

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг заявил, что ЕС и США нужно увеличивать поддержку Украине, обещанные объемы помощи не достаточны.

"Мы должны найти способ всем вместе сделать больше", - приводят западные СМИ слова канцлера.

По его словам, Германия в том числе "внесла очень весомый вклад, но самого его по себе недостаточно". Он подчеркнул, что надо дать понять Москве: ей не стоит рассчитывать на ослабление поддержки Украины со стороны Запада.

СМИ напоминают, что такие заявления Шольца прозвучали накануне визита в Вашингтон. В пятницу, как ожидается, он проведет переговоры с президентом США Джо Байденом. При этом он выражал мнение, что решение ЕС предоставить Украине в течение четырех лет 50 млрд евро может содействовать выделению Вашингтоном новой помощи Киеву.

В конце января Шольц обещал, что Германия приложит максимум усилий с целью обеспечить должный уровень поддержки странами Европы Украины. Журнал Focus тогда пояснял, что если США сократят поддержку Украины, то ФРГ займет первое место по объемам помощи Киеву. Однако Шольц заявил о недопустимости такой ситуации.

В октябре прошлого года президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год. Однако утвердить это финансирование пока не удалось. В среду Сенат США заблокировал компромиссный двухпартийный законопроект по безопасности границ, иностранной финансовой помощи, в том числе для Украины и Израиля.

Германия Украина ЕС США
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