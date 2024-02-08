Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Германия направила в Красное море фрегат для защиты морских путей

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Немецкое командование отрядило фрегат ВМС ФРГ "Гессен" в Красное море для охраны коммерческого судоходства, сообщают западные СМИ.

"Свободная морская торговля – основа нашей промышленности, нашей способности защитить себя (...) Нынешняя ситуация в Красном море уже создала уязвимые участки для доставки товаров и вынудила некоторые компании прекратить производство", - заявил журналистам в Берлине командующий ВМС ФРГ вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

Он не уточнил, о каких компаниях идет речь.

Фрегат вышел в плавание из порта в Вильгельмсхафен в Северное море. При этом неясно, присоединится ли он к миссии ЕС по защите судоходства в Красном море, которая должна начаться в феврале.

По данным СМИ, радары фрегата могут засекать цели в радиусе 400 км, а ракетные установки – поражать цели вроде баллистических ракет и БПЛА в радиусе более 160 км. "Мы ожидаем целый спектр атак при помощи различных средств, начиная от всевозможных баллистических ракет (...) заканчивая беспилотниками и управляемыми дистанционно катерами-камикадзе", - пояснил вице-адмирал.

Тем временем, Центральное командование ВС США заявило, что накануне в порядке самообороны американские военные уничтожили две мобильные установки с противокорабельными ракетами йеменских повстанцев-хуситов: ракеты были готовы к запуску по кораблям в Красном море. Затем удар нанесли по подвижной установке с крылатой ракетой.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. С января США и Великобритания наносят удары по военным объектам хуситов.

Германия Йемен Красное море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Финская граница с Россией останется закрытой до середины апреля

В Индонезии задумались о переносе достопримечательностей Бали на запад острова

В Индонезии задумались о переносе достопримечательностей Бали на запад острова

Maersk сократил годовую прибыль в 7,5 раза, а выручку - на 37%

Mattel увеличила квартальную чистую прибыль более чем в девять раз

Mattel увеличила квартальную чистую прибыль более чем в девять раз

Что случилось этой ночью: четверг, 8 февраля

Фондовый рынок США в среду вырос, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Фондовый рынок США в среду вырос, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Интервью с Путиным Такера Карлсона выйдет в ночь на 9 февраля

Прокурор завершил расследование дела Байдена о ненадлежащем хранении документов

Прокурор завершил расследование дела Байдена о ненадлежащем хранении документов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });