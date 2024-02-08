Сенат США решил продолжить рассмотрение законопроекта о помощи Украине и Израилю

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Сенат США в четверг в ходе процедурного голосования выступил за продолжение обсуждения запроса Белого дома о выделении средств для помощи Украине и Израилю.

За дальнейшее обсуждение помощи проголосовали 67 сенаторов, против - 32, свидетельствует трансляция голосования, которую вели американские СМИ. Для одобрения требовалось как минимум 60 голосов.

Американские СМИ отмечают, что если бы не удалось преодолеть планку в 60 голосов, это означало бы окончательное прекращение рассмотрения законопроекта в Сенате.

Законопроект предусматривает выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также на другие гуманитарные нужды. Среди них более $60 млрд выделены для Киева и свыше $14 млрд - для Израиля. При этом в нынешнем законопроекте, в отличие от предыдущей версии, не содержится пунктов об усилении охраны южной границы США.

В среду в американском Сенате заблокировали компромиссный двухпартийный законопроект по безопасности границ и иностранной финансовой помощи, против него проголосовали 50 сенаторов. Большинство из проголосовавших против - республиканцы, однако к ним присоединились несколько представителей Демократической партии США.

Возможное одобрение законопроекта по финансированию помощи Украине и Израилю в Сенате не гарантирует его окончательное утверждение. В январе американские СМИ сообщали, что, с учетом того, что многие республиканцы в Палате скептически относятся к идее выделения крупных средств для Украины, нет гарантий, что они согласятся утвердить помощь Киеву без одновременного решения по миграционной проблеме.

Более того, президент США Джо Байден ранее призывал Сенат проголосовать за изначальный законопроект, отмечая, что не хочет дробить его и вести дискуссии по защите границы и помощи Украине и Израилю отдельно друг от друга.