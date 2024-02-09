НКО призвали ЕС прекратить использование соевого биотоплива из-за вырубки лесов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Около 30 некоммерческих организаций призывают Европейскую комиссию постепенно прекратить поддержку производства соевого биотоплива, вызывающего вырубку лесов, сообщает федерация транспорта и окружающей среды Европы (Transport & Environment, T&E).

Перед выборами в Европарламент в июне у ЕК есть последний шанс включить соевое масло наряду с пальмовым в классификацию сырья с высоким уровнем риска ILUC (Indirect Land Use Change - косвенное изменение землепользования) в директиву по возобновляемым источникам энергии (RED), поясняют эксперты T&E.

"И соевое, и пальмовое масло уже признаны серьезными причинами деградации лесов и подпадают под действие недавно принятого Регламента ЕС об обезлесении. Поэтому письмо призывает комиссию обеспечить последовательность политики и не допустить, чтобы RED действовала как лазейка, позволяющая продуктам, вызывающим вырубку лесов, попасть в Евросоюз", - пишет федерация.

Европарламент призвал к немедленному отказу от соевого и пальмового масла во время переговоров по RED, в то время как несколько государств-членов ЕС, в том числе Франция, Дания, Бельгия и Нидерланды, уже начали поэтапный отказ от этих продуктов по собственному желанию.

"Все биотопливо, произведенное из сельскохозяйственных культур, должно быть постепенно исключено из целей ЕС по возобновляемым источникам энергии, поскольку использование земли для его получения контрпродуктивно с точки зрения климата. Биодизель на основе сои является одним из худших вредителей: доказано, что он выделяет в два раза больше CO2, чем ископаемое дизельное топливо, которое он призван заменить, если принять во внимание косвенную вырубку лесов, вызванную спросом на соевое масло. В настоящее время соевое и пальмовое биотопливо составляет лишь треть объема биодизельного сырья в ЕС, однако на их долю приходится две трети выбросов CO2 от этого вида горючего в ЕС", - указывают эксперты.

"Несмотря на эти шокирующие факты, в последние годы в ЕС быстро растет производство соевого биодизельного топлива. В период с 2015 по 2022 годы потребление соевого биодизеля в ЕС выросло в пять раз, что подчеркивает необходимость критического изучения его экологических и социальных последствий", - говорится в сообщении.

"В настоящее время ЕК сталкивается с сильным давлением со стороны стран-производителей сои, поэтому по-прежнему крайне важно, чтобы научные данные, подчеркивающие острую необходимость немедленного отказа от соевого и пальмового биотоплива, определяли процесс принятия решений", - заявила T&E. По ее мнению, поэтапный отказ от сырья с высоким уровнем риска ILUC совместим с правилами ВТО на основе защиты окружающей среды.

"В конечном счете торговые споры и переговоры не должны мешать ЕС принимать важные климатические решения и выполнять свои международные обязательства. ЕС принял правильное решение, когда в 2019 году классифицировал пальмовое масло как сырье с высоким риском ILUC, несмотря на огромное торговое давление со стороны стран-производителей пальмы. Теперь у него есть возможность сделать то же самое с соевым биотопливом", - резюмируют эксперты европейской транспортной федерации.