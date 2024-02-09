Турпоток из РФ в Катар в 2023 году вырос в три раза

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российский турпоток в Катар в 2023 году вырос втрое, что связано с возросшим интересом к направлению после Чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"За прошедший год в Катаре побывали 69 тыс. российских туристов, что втрое больше, чем в 2022 году. С одной стороны, столь впечатляющий результат связан с эффектом низкой базы - 2022-й был не самым простым годом. Но сейчас темпы роста сильно опережают средние по рынку. Особенно приятно, что вместе с ростом турпотока увеличивается и продолжительность пребывания туристов в Катаре, растет количество россиян, выбирающих страну как самостоятельное направление для отдыха", - цитирует пресс-служба РСТ регионального менеджера Visit Qatar в России и СНГ Кристину Багателия.

Она подчеркнула, что тенденцию подтверждают и туроператоры, и авиакомпания Qatar Airways.

Заместитель генерального директора компании "Пакс" Любовь Чучмаева рассказала, что интерес к Катару резко вырос в 2023 году после Чемпионата мира по футболу. "Пакс" начинал продажи Катара в 2017 году с 40 туристов в год, и почти все задерживались в Дохе ненадолго во время транзитных рейсов. А теперь компания отправляет туда тысячи человек. В прошлом году уже две трети от общего количества туристов, выбиравших Катар, летели с целью пляжно-экскурсионного туризма на срок от 7 до 14 дней, отметила она.

"В январе 2024 года Катар впервые в наших продажах поднялся на седьмое место, это удивительный результат. И сейчас бронируют очень активно - вплоть до августа и даже Новый год. Среди самых востребованных экскурсионных программ - сити-тур в Доху и сафари по пустыне к внутреннему морю", - рассказала Чучмаева.

Руководитель отдела по разработке продукта компании ITM group Ирина Юрина согласна с коллегой, что постепенный рост интереса к Катару как к самостоятельному направлению начался после чемпионата мира по футболу.

"Спрос на Катар остается неизменным, популярны событийный туризм: крупные выставки, спортивные мероприятия. В этом году есть большой интерес к ювелирной выставке в феврале и "Формуле-1" в ноябре. Событийный туризм повышает интерес и к другим видам отдыха: туристы совмещают в одной поездке посещение конкретного мероприятия с экскурсиями и пляжем, а потом возвращаются в Катар уже просто ради пляжей, шопинга и достопримечательностей", - пояснила она.

В компании Fun&Sun также отметили хороший рост продаж на направлении. По данным компании, в зимнем сезоне спрос на Катар опережает показатель аналогичного периода прошлого года на 20%.

"В Катар едут за восточным колоритом, пляжным отдыхом, приятной погодой. Это интересная страна, и ее инфраструктура идеально подходит для туристов. А зимой для этого лучшее время: температура воздуха комфортная как в дневное, так и в вечернее время. Россияне теперь все чаще рассматривают Катар как направление для пляжного и экскурсионного отдыха, а не просто транзита", - сказала руководитель по связям с общественностью Ольга Иванова.