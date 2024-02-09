Блинкен собирается на следующей неделе в Албанию и Германию

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе посетит Албанию и ФРГ. Он пробудет в Тиране и Мюнхене с 14 по 17 февраля, говорится в сообщении представителя Госдепа Мэтью Миллера, распространенном в пятницу.

В Тиране госсекретарь США обсудит сотрудничество с Албанией, которая является "ключевым партнером по стабильности на западных Балканах и решительным союзником в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", отметили в Госдепе.

Затем Блинкен отправится в Мюнхен, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. На ее полях он проведет ряд двусторонних встреч, в ходе которых обсудит, в частности, ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке.