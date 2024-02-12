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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Суд Нидерландов запретил правительству отправлять Израилю запчасти F-35

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Нидерландов в Гааге в понедельник запретил правительству отправлять Израилю части истребителей F-35 из-за продолжающейся израильской военной операции в секторе Газа, передает агентство Associated Press.

По решению суда власти страны обязаны в течение семи дней остановить весь экспорт запчастей для F-35 в направлении Израиля.

"Нельзя отрицать явный риск того, что экспортированные детали F-35 могут быть использованы в серьезных нарушениях прав человека", - говорится в нем.

Адвокаты стороны защиты в свою очередь заявили, что этот запрет не несет практического смысла, поскольку США смогут самостоятельно, не прибегая к услугам Нидерландов, отправлять запчасти для F-35 Израилю.

В голландском городе Военсдрехте расположен склад, который принадлежит США. На нем хранятся запчасти F-35, которые Вашингтон затем распределяет в страны, которые их запрашивают, поясняет Associated Press.

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В декабре 2023 года три голландские правозащитные организации подали гражданский иск в суд, в котором говорилось, что правительству страны следует пересмотреть экспортную лицензию в свете военных действий Израиля в секторе Газа. В иске отмечалось, что из-за поставок Израилю запчастей истребителей F-35 Нидерланды могут оказаться соучастниками военных преступлений и нарушений международного права.

В январе 2023 года суд более низкой инстанции встал на сторону правительства Нидерландов в этом споре.

Нидерланды F-35 Израиль США
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