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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Суд отказался запретить Нидерландам поставлять запчасти для F-35 Израилю

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Окружной суд Гааги отклонил требование группы правозащитных и гуманитарных организаций запретить поставки запчастей для истребителей F-35 Израилю с нидерландских складов, сообщает AP.

Рассматривавший иск судья решил, что в этой ситуации власти Нидерландов "взвесили актуальные интересы", прежде чем согласиться поставлять запчасти Израилю.

Гуманитарные организации обратились в суд 4 декабря. В иске они заявили, что поставка запчастей для F-35 Израилю может сделать Нидерланды причастными к военным преступлениям, которые, по мнению истцов, совершают израильские военные в секторе Газа.

Представлявший правительство Раймер Вельдхейс заявил судье, что запрет на поставки будет бессмысленным, так как "США бы поставили эти запчасти Израилю из другой страны".

Нидерланды Газа F-35 Израиль Гаага
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