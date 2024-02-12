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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Глава Европарламента призвала ЕС создать систему обороны, дополняющую НАТО

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент Европарламента Роберта Метсола (Roberta Metsola) призвала перевести в практическую плоскость процесс создания дополняющей НАТО автономной европейской системы безопасности и обороны.

"Обсуждение европейской стратегической автономии должно перейти с теоретического уровня на практический уровень. Это касается нашей конкурентоспособности, энергоснабжения, торговли и, конечно, обороны. Европа должна увеличить свои возможности и создать новую систему безопасности и обороны, которая дополнит НАТО, а не будет конкурировать с ней", - сказала она в понедельник, выступая в парламенте Эстонии.

Метсола подтвердила, что поддержка Украины со стороны Европейского парламента будет оставаться непоколебимой, в том числе в процессе интеграции с Европой. "Мы продолжаем требовать, чтобы российские активы были использованы для восстановления Украины", - подчеркнула она.

Находящаяся с однодневным визитом в Эстонии Метсола встретилась с президентом страны Аларом Карисом, председателем парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас.

Европарламент ЕС НАТО Роберта Метсола Эстония
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