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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Франция, ФРГ и Польша объединили усилия в борьбе с "иностранным вмешательством"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Главы МИД Франции, Германии и Польши встретились в понедельник в парижском пригороде для объявления о новой форме сотрудничества в рамках созданного в 1991 году "Веймарского треугольника" - противодействии "иностранному вмешательству".

По словам французского министра иностранных дел Стефана Сежурне, выступившего на пресс-конференции совместно с германской и польским коллегами Анналеной Бербок и Радославом Сикорским, речь идет о "защите населения против манипулирования информацией, прежде всего исходящей от России".

"Мы запускаем сегодня вместе с моими германской и польским коллегами механизм оповещения в веймарском формате, систему противодействия для публичного разоблачения иностранного вмешательства. Оно недопустимо, и мы мобилизуем все рычаги для того, чтобы его выявлять, разоблачать и доводить до сведения очень широкого европейского общественного мнения", - заявил глава французского внешнеполитического ведомства.

"Мы готовы защищать наши демократии", - добавил Сежурне.

Франция ФРГ Польша
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