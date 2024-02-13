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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

"Прогресс МС-24" во вторник завершит миссию на МКС и будет затоплен в Тихом океане

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-24", как ожидается, во вторник отстыкуется от Международной космической станции (МКС) для последующего затопления в Тихом океане.

По данным "Роскосмоса", расстыковка грузового корабля "Прогресс МС-24" со служебным модулем "Звезда" российского сегмента МКС запланирована в 05:09 по мск.

В 08:16 мск корабль войдет в атмосферу Земли и разрушится. Несгораемые элементы конструкции упадут в несудоходном районе Тихого океана.

Отправка следующего грузовика "Прогресс МС-26" запланирована на 15 февраля с космодрома Байконур.

25 августа 2023 года космический грузовик "Прогресс МС-24" пристыковался к МКС и доставил около 2,5 т грузов. За время нахождение в составе станции он выполнил восемь коррекций орбиты, в том числе одно уклонение МКС от возможного столкновения с космическим мусором.

Роскосмос Прогресс МС-24 МКС
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