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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Байден призывает Израиль продолжить усилия по перемирию в Газе

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Израильским властям следует продолжить работу над соглашением с ХАМАС о перемирии и обмене заложниками и пленными, заявил президент США Джо Байден.

"Призываю Израиль работать над сделкой", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

По его мнению, перемирие должно продлиться "не менее шести недель", а за это время следует проработать дальнейшие договоренности о будущем Газы.

Байден подчеркнул, что в будущем сектором Газа "не должны управлять террористические группировки".

Президент США в очередной раз предупредил, что выступает против проведения масштабной израильской операции в палестинском городе Рафах на границе с Египтом, где скопились перемещенные лица со всего сектора Газа.

США Джо Байден Израиль сектор Газа ХАМАС
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