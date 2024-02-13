Бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата освободят из тюрьмы досрочно

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават, который с августа 2023 года отбывает на родине тюремный срок за преступления, совершенные во время пребывания во главе правительства, будет освобожден условно-досрочно. Как передает АР, об этом журналистам сообщил глава Минюста страны Тхави Содсонг.

Он объяснил, что Чинават был включен в число кандидатов на УДО, которые получают на это право по возрасту или по состоянию здоровья. Экс-премьеру 74 года, его содержат в полицейской больнице в Бангкоке. Как полагают местные СМИ, Чинават может быть освобожден в ближайшие выходные.

Восьмилетний срок лишения свободы ему назначили за коррупционные нарушения и злоупотребление властью, ранее он отвергал эти обвинения как политически мотивированные.

АР отмечает, что условно-досрочное освобождение Таксина Чинавата будет символизировать примирение популистской партии экс-премьера и истеблишмента, конфликт между которыми продолжался почти 20 лет и привел к двум военным переворотам.

Таксин Чинават, заработавший миллиардное состояние на бизнесе в сфере телекоммуникаций, возглавлял правительство страны с 2001 по 2006 год и был отстранен от власти в результате госпереворота. В 2008 году он покинул Таиланд и до августа 2023 года находился за границей. Вернулся он добровольно, чтобы отбыть назначенный судом срок. По возвращении он был сразу же госпитализирован, а король Маха Вачиралонгкорн сократил ему срок до одного года.

Сестра политика Йинглак Чинават была премьер-министром Таиланда с августа 2011 года до переворота в мае 2014 года.