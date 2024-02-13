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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

ОПЕК в январе сократила добычу на 350 тыс. б/с

Участвующие в ОПЕК+ страны добывали на 137 тыс. б/с больше целевого уровня

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - ОПЕК в январе сократила добычу на 350 тыс. баррелей в сутки к уровню ноября – до 26,7 млн б/с. Об этом говорится в ежемесячном отчете организации.

Наибольшее сокращение зафиксировано в Кувейте – на 162 тыс. б/с до 2,434 млн б/с, Ираке – на 98 тыс. б/с до 4,194 млн б/с, Алжире – на 46 тыс. б/с до 911 тыс. б/с, а также Ливии – на 162 тыс. б/с до 1,015 млн б/с.

В январе вступили в силу новые квоты на добычу нефти для ряда стран ОПЕК+. Так, разрешенный уровень для Конго был понижен с 310 тыс. б/с до 277 тыс. б/с, Экваториальной Гвинеи – с 121 тыс. б/с до 70 тыс. б/с, Нигерии – с 1,742 млн б/с до 1,5 млн б/с. Для ОАЭ квота была повышена с 3,019 млн б/с до 3,219 млн б/с.

При этом в прошлом месяце также вступили в силу новые добровольные сокращения на 2,2 млн б/с, о которых ряд стран ОПЕК+ объявил по итогам онлайн-встречи в конце ноября. Так, Саудовская Аравия в I квартале 2024 года снизит добычу дополнительно на 1 млн б/с, Ирак – на 223 тыс. б/с, ОАЭ – на 163 тыс. б/с, Кувейт – на 135 тыс. б/с, Казахстан – на 82 тыс. б/с, Алжир – на 51 тыс. б/с и Оман – на 42 тыс. б/с. Россия, в свою очередь, сократит экспорт нефти и нефтепродуктов на 500 тыс. б/с.

Согласно расчетам "Интерфакса", основанных на данных доклада ОПЕК, целевой уровень стран альянса, участвующих в сделке, в I квартале 2024 года с учетом всех добровольных сокращений составляет 21,232 тыс. б/с. Это на 137 тыс. б/с ниже, чем добыча стран ОПЕК, участвующих в ОПЕК+, в январе. Наибольшая разница между квотой и реальным производством у Ирака - 197 тыс. б/с.

Ниже представлена таблица, в тыс. б/с:

Добыча, декабрь 2023 Добыча, январь 2024 Разрешенный уровень добычи, 2024г Расхождение Необх. добыча с учетом добровольных сокращений Расхождение (с учетом добровольных сокращений)
Алжир 958 911 1007 -96 908 3
Конго 241 247 277 -30 277 -30
Экваториальная Гвинея 54 61 70 -9 70 -9
Габон 220 211 177 34 177 34
Ирак 4292 4194 4431 -237 3997 197
Кувейт 2543 2434 2676 -242 2413 21
Нигерия 1422 1419 1500 -81 1500 -81
Саудовская Аравия 8940 8965 10478 -1513 8978 -13
ОАЭ 2896 2927 3219 -292 2912 15
Итого ОПЕК (участники ОПЕК+) 21566 21369 23835 -2466 21232 137
Иран 3168 3163
Ливия 1177 1015
Венесуэла 782 7965
Итого ОПЕК 26 692 26 342
ОПЕК
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