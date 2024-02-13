ОПЕК в январе сократила добычу на 350 тыс. б/с
Участвующие в ОПЕК+ страны добывали на 137 тыс. б/с больше целевого уровня
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - ОПЕК в январе сократила добычу на 350 тыс. баррелей в сутки к уровню ноября – до 26,7 млн б/с. Об этом говорится в ежемесячном отчете организации.
Наибольшее сокращение зафиксировано в Кувейте – на 162 тыс. б/с до 2,434 млн б/с, Ираке – на 98 тыс. б/с до 4,194 млн б/с, Алжире – на 46 тыс. б/с до 911 тыс. б/с, а также Ливии – на 162 тыс. б/с до 1,015 млн б/с.
В январе вступили в силу новые квоты на добычу нефти для ряда стран ОПЕК+. Так, разрешенный уровень для Конго был понижен с 310 тыс. б/с до 277 тыс. б/с, Экваториальной Гвинеи – с 121 тыс. б/с до 70 тыс. б/с, Нигерии – с 1,742 млн б/с до 1,5 млн б/с. Для ОАЭ квота была повышена с 3,019 млн б/с до 3,219 млн б/с.
При этом в прошлом месяце также вступили в силу новые добровольные сокращения на 2,2 млн б/с, о которых ряд стран ОПЕК+ объявил по итогам онлайн-встречи в конце ноября. Так, Саудовская Аравия в I квартале 2024 года снизит добычу дополнительно на 1 млн б/с, Ирак – на 223 тыс. б/с, ОАЭ – на 163 тыс. б/с, Кувейт – на 135 тыс. б/с, Казахстан – на 82 тыс. б/с, Алжир – на 51 тыс. б/с и Оман – на 42 тыс. б/с. Россия, в свою очередь, сократит экспорт нефти и нефтепродуктов на 500 тыс. б/с.
Согласно расчетам "Интерфакса", основанных на данных доклада ОПЕК, целевой уровень стран альянса, участвующих в сделке, в I квартале 2024 года с учетом всех добровольных сокращений составляет 21,232 тыс. б/с. Это на 137 тыс. б/с ниже, чем добыча стран ОПЕК, участвующих в ОПЕК+, в январе. Наибольшая разница между квотой и реальным производством у Ирака - 197 тыс. б/с.
Ниже представлена таблица, в тыс. б/с:
|Добыча, декабрь 2023
|Добыча, январь 2024
|Разрешенный уровень добычи, 2024г
|Расхождение
|Необх. добыча с учетом добровольных сокращений
|Расхождение (с учетом добровольных сокращений)
|Алжир
|958
|911
|1007
|-96
|908
|3
|Конго
|241
|247
|277
|-30
|277
|-30
|Экваториальная Гвинея
|54
|61
|70
|-9
|70
|-9
|Габон
|220
|211
|177
|34
|177
|34
|Ирак
|4292
|4194
|4431
|-237
|3997
|197
|Кувейт
|2543
|2434
|2676
|-242
|2413
|21
|Нигерия
|1422
|1419
|1500
|-81
|1500
|-81
|Саудовская Аравия
|8940
|8965
|10478
|-1513
|8978
|-13
|ОАЭ
|2896
|2927
|3219
|-292
|2912
|15
|Итого ОПЕК (участники ОПЕК+)
|21566
|21369
|23835
|-2466
|21232
|137
|Иран
|3168
|3163
|Ливия
|1177
|1015
|Венесуэла
|782
|7965
|Итого ОПЕК
|26 692
|26 342