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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

На Кубе обострились проблемы в энергосистеме

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Электроэнергетическая компания Кубы предупредила во вторник о серьезных перебоях в энергоснабжении, которые могут затронуть почти половину территории острова, сообщает EFE.

"Веерные отключения электроэнергии могут коснуться 45% территории страны, особенно к вечеру, когда потребление электроэнергии возрастает", - сообщает агентство.

Согласно сообщению компании, выдержки из которого приводит EFE, "основная причина прекращения подачи электроэнергии состоит в отсутствии топлива и неполадках на ряде теплоэлектростанций".

Агентство отмечает, что в последние недели по стране фиксировалась нехватка электроэнергии на уровне 20-35%, однако данные за вторник продемонстрировали самый высокий рост.

Система энергоснабжения Кубы находится в изношенном состоянии, из-за чего часто происходят отключения, что в прошлом неоднократно вызывало серьезное недовольство жителей, отмечает EFE.

Куба
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