Главу Пентагона выпишут из больницы в ближайшее время

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин будет выписан из больницы во вторник 13 февраля (по времени США - ИФ), сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Госсекретарь Остин все еще находится в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида, он в хорошем состоянии. В настоящее время заместитель министра Хикс (Кэтлин Хикс - ИФ) продолжает выполнять функции и обязанности министра обороны. Однако мы ожидаем, что госсекретарь Остин будет выписан из больницы позже сегодня", - сказала Сингх.

Представитель администрации президента США Джо Байдена сообщил телеканалу CNN, что президент и Остин разговаривали по телефону во вторник. Байден пожелал "ему всего наилучшего в его выздоровлении".

В свою очередь врачи Остина сообщили, что он перенес "нехирургические процедуры под общим наркозом для решения проблемы с мочевым пузырем". Они добавили, что верят в "успешное выздоровление".

Утром в понедельник стало известно, что Остина поместили в отделение интенсивной терапии после госпитализации в ночь на понедельник.

Ранее сообщалось, что главу Минобороны США доставила в госпиталь его служба безопасности после того, как у него появились симптомы, "указывающие на неотложную проблему с мочевым пузырем". После этого госпитализированный министр передал свои обязанности заместителю Кэтлин Хикс.

Тогда же отмечалось, что председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США, Белый дом и Конгресс уведомили о случившемся.

Остин был госпитализирован 1 января из-за инфекции, которую вызвала проведенная 22 декабря операция, связанная с раком предстательной железы. Госпитализация шефа Пентагона вызвала споры на Капитолийском холме, так как до 4 января о ней не были проинформированы ни замминистра обороны, ни Белый дом. Остин также не сообщал до 9 января об обнаруженном у него раке предстательной железы.