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Байден обвинил республиканцев в "политических играх" за импичмент главе МВБ

Спикер Палаты представителей заявил о правомерности решения

В миреПалата представителей США одобрила резолюцию об импичменте главы МВБПалата представителей США одобрила резолюцию об импичменте главы МВБЧитать подробнее

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден обвинил республиканцев палаты представителей США в "мелких политических играх" за поддержку резолюции об импичменте главы министерства внутренней безопасности (МВБ) Алехандро Майоркаса.

"История не будет благосклонно относиться к республиканцам Палаты представителей за их вопиющий неконституционный партийный акт с целью вести мелкие политические игры, мишенью которого стал почетный государственный служащий", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

Он отметил, что Майоркас, сам кубинский иммигрант, сделал блестящую карьеру в правоохранительных органах и на государственной службе.

"(...) Республиканцы, искренне обеспокоенные состоянием границы, должны хотеть, чтобы Конгресс выделил больше пограничных ресурсов и усилил охрану границ", - заявил президент США.

Он обвинил республиканцев в том, что они "играют в политику", вместо того, чтобы принимать реальные решения.

"Конгресс должен действовать, чтобы предоставить мне, министру Майоркасу и моей администрации инструменты и ресурсы, необходимые для урегулирования ситуации на границе. Палате представителей также необходимо немедленно принять дополнение сената к закону о национальной безопасности", - добавил американский лидер.

Министерство внутренней безопасности США, в свою очередь, также раскритиковало решение республиканцев Палаты представителей.

"Республиканцы палаты представителей войдут в историю как попирающие Конституцию ради политической выгоды, вместо того чтобы работать над решением серьезных проблем на нашей границе", - говорится в заявлении представителя МВБ Мии Эренберг.

Тем временем спикер палаты представителей Майк Джонсон еще раз заявил, что Майоркас "заслуживает импичмента".

"С первого дня своего пребывания в должности министр Майоркас умышленно и последовательно отказывался соблюдать федеральные иммиграционные законы, что привело к худшей пограничной катастрофе в истории Америки", - отметил Джонсон.

"Алехандро Майоркас заслуживает импичмента, и Конгресс имеет конституционное обязательство сделать это. (...) Поскольку этот министр отказывается выполнять работу, на которую его утвердил сенат, палата представителей должна действовать", - добавил он.

Как сообщалось ранее, Палата представителей США поддержала резолюцию об импичменте министру внутренней безопасности.

"За" объявление импичмента Майоркасу проголосовало 214 законодателей, 213 выступили "против".

Ранее комитет по внутренней безопасности после длительных дебатов рекомендовал палате представителей на рассмотрение две статьи об импичменте Майоркасу.

В них утверждается, что министр "отказался соблюдать федеральные иммиграционные законы" на фоне рекордного всплеска нелегальной иммиграции, и что он "подорвал общественное доверие" своими заявлениями Конгрессу о том, что граница между США и Мексикой безопасна. Такое обвинение против члена кабинета министров в США не выдвигали почти 150 лет.

Алехандро Майоркас Джо Байден Палата представителей США Конгресс США
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