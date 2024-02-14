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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Запуск новой японской ракеты H3 перенесли на 17 февраля из-за непогоды

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Запуск новой японской ракеты-носителя H3 перенесли с 15 на 17 февраля из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Ракета должна будет вывести на орбиту демонстрационный аппарат VEP-4, а также два спутника малого размера.

H3 - основная ракета-носитель Японии для вывода на орбиту полезной нагрузки. Она заменила в этом качестве ракету H2A. По информации JAXA, H3 может выводить полезную нагрузку массой более четырех тонн на солнечно-синхронную орбиту и около восьми тонн на геопереходную орбиту. Это в 1,3 раза превышает массу полезной нагрузки, которую была способна выводить ракета H2A.

Впервые ракета этой серии была запущена в марте прошлого года, однако старт окончился аварией - в ходе запуска у ракеты не включился двигатель второй ступени, и на неё был передан сигнал о самоуничтожении.

JAXA Япония
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