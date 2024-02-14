МИД Эстонии выразил протест из-за объявления Россией в розыск премьера Каллас

МИД Латвии также протестует в связи с объявлением МВД РФ в розыск латвийских политиков

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Эстонии в среду вызвало временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина в связи с информацией о решении РФ внести имена премьера Эстонии Каи Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа в список разыскиваемых МВД России.

"Представитель МИД выразил поверенному в делах России возмущение тем, что имена эстонских госслужащих в включены в список разыскиваемых МВД России" - говорится в сообщении МИД.

МИД запросил у временного поверенного в делах России в Эстонии письменное объяснение этой информации.

МИД Эстонии также проинформировал российского представителя, что такие шаги российского государства не окажут эффекта на политику Эстонии и что Таллин не изменит свой курс на поддержку Украины

В свою очередь МИД Латвии в среду вызвал временного поверенного в делах посольства РФ в Риге Олега Зыкова. Ему, как сообщает агентство BNS, был выражен категорический протест в связи с объявлением российским МВД в розыск латвийских политиков.

По данным BNS, в ходе встречи директор 1-го департамента двусторонних отношений МИД Улдис Микутс осудил практику России по распространению своей национальной юрисдикции на Латвию. Он подчеркнул, что попытки России распространить свою экстерриториальную уголовную юрисдикцию равносильны вмешательству во внутренние дела Латвии и противоречат Уставу ООН.

Накануне стало известно, что МВД РФ внесло в базу розыска по статье УК России премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа. В базу розыска МВД РФ также попали ряд литовских и латвийских политиков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти люди ответственны за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью, и "предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране".

Глава МИД Литвы Гарбриэлюс Ландсбергис накануне пояснил, комментируя действия российской стороны, что этим лицам придется оценить свои поездки в третьи страны. "Человек, даже обладающий иммунитетом, как премьер-министр Эстонии, может иметь проблемы с правоохранительными органами третьей страны, которые решат исполнить российский ордер на арест, даже если этот человек об этом не знает. Насколько я понимаю, никто из людей из списка, реального или мнимого, об этом не был проинформирован. К этому нужно относиться серьезно", - сказал Ландсбергис журналистам 13 февраля.