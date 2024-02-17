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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Премьер Нидерландов заявил, что Украина еще не готова вступить в НАТО

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что на данный момент нет необходимых условий для приема Украины в НАТО.

"Пока Украина участвует в боевых действиях, она не может быть принята в НАТО", - сказал глава нидерландского правительства, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Рютте отвечал на вопрос о перспективах Украины на пути к членству в Североатлантическом альянсе в связи с предстоящим в июле в Вашингтоне саммитом НАТО. "В этом случае важно не наобещать Украине слишком многого", - добавил он.

Глава нидерландского правительства указал на разницу в процессах вступления государств в ЕС и в НАТО. "В НАТО нет различных опций. Либо вы полноправный член, либо вы не являетесь членом организации. В Евросоюзе есть несколько этапов до того, как страна становится полноправным членом сообщества", - объяснил премьер.

По его словам, на саммите в Вашингтоне государства-члены НАТО должны хорошо поработать, чтобы попытаться в какой-то степени пойти по "европейскому" пути и определить этапы для постепенного дальнейшего сближения Украины с Североатлантическим альянсом.

При этом он отметил важность того, чтобы все союзники были едины в поддержке Украины в ее стремлении вступить в альянс.

Западные СМИ неоднократно указывали, что Рютте - один из потенциальных претендентов на пост следующего генсека НАТО. Страны альянса позже в этом году намерены определить, кто сменит на этом посту Йенса Столтенберга.

60-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 16 по 18 февраля.

Украина НАТО Нидерланды Марк Рютте
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