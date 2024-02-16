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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Фермеры в Индии блокируют движение на автомагистралях и железных дорогах

Фермеры в Индии блокируют движение на автомагистралях и железных дорогах
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Представители сельскохозяйственной сферы Индии продолжают протесты, блокируя движение во многих районах страны, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

В знак протеста фермеры в северных штатах Пенджаб и Харьяна разместились на железнодорожных путях и трассах. В некоторых частях Харьяны отключен интернет, стражи порядка при помощи беспилотников распылили слезоточивый газ для разгона протестующих.

В миреПолиция применила слезоточивый газ против протестующих в Индии фермеровЧитать подробнее

Ряд встреч между представителями протестного движения фермеров и кабинета министров на этой неделе не дал существенных результатов, и потому протестные акции не утихают, отмечается в сообщении.

Глава Минсельхоза Индии Арджун Мунда встретился накануне с лидерами демонстрантов, он назвал переговоры положительными, а также сообщил о намеченной на воскресенье новой встрече. "Мы думаем, что мы мирно найдем решение вместе", - сказал Мунда.

Акции протеста фермеров начались в Индии на этой неделе. Представители сельскохозяйственной отрасли Индии требуют от правительства мер поддержки, в частности установления для всей агропродукции минимальной цены, ниже которой нельзя будет ее продавать.

Индия
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