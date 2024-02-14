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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Индии фермеров

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Стражи порядка применили слезоточивый газ для разгона фермеров, направляющихся в столицу Индии, сообщает в среду издание The Times of India.

Полиция остановила движение протестующих представителей сельскохозяйственной отрасли Индии на границе штатов Пенджаб и Харьяна. Большинство участников акций проживают именно в этих двух штатах.

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Кроме того, на дорогах, ведущих в столицу, установили защитные барьеры и разместили полицейских. В Харьяне временно отключили интернет в качестве меры безопасности.

Акции протеста фермеров начались в Индии на этой неделе. Представители сельскохозяйственной отрасли Индии требуют от правительства мер поддержки, в частности установления для всей агропродукции минимальной цены, ниже которой ее нельзя будет продавать.

Индия
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