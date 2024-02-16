Денежные переводы в Киргизию из РФ в 2023 году снизились на 14%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Объем средств, перечисленных гражданами из России в Киргизию 2023 году, составил $2 млрд 531,5 млн, говорится в материалах Национального банка Киргизии.

В 2022 году объем переводов равнялся $2 млрд 938,5 млн. Таким образом, в прошлом году показатель сократился на 13,9%.

Всего в 2023 году в Киргизию из-за рубежа направлены $2 млрд 706,1 млн. Поступления из РФ составили 93,5% всех переводов за прошлый год. Кроме того, из США поступили $45,3 млн (снижение на 17,5%), Турции – $17,5 млн (рост на 35,6%), Казахстана – $16,7 млн (рост в 1,7 раза).

Из Киргизии за рубеж в 2023 году граждане направили $561,2 млн, что 2,2 раза меньше уровня 2022 года, когда отток денег из республики составил $1,2 млрд. Наибольший объем средств пришелся на Россию – $482,4 млн (снижение в 1,9 раза) и Турцию – $66,5 млн (снижение в 3,5 раза).

Чистый приток денежных переводов по итогам 2023 года в Киргизию равнялся $2 млрд 144,9 млн, что на 14,5% больше показателя 2022 года.

По итогам 2022 года объем денежных переводов граждан в страну составил $3 млрд 86,5 млн, из страны – $1 млрд 213,5 млн. Чистый приток – $1 млрд 873 млн.