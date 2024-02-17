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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Талибы не примут участия в организуемой генсеком ООН встрече по Афганистану

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) заявило, что не примет участия в запланированной на воскресенье встрече в Дохе под председательством генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

В заявлении отмечается, что ранее Исламский Эмират (так талибы называют свое правительство) заявлял о готовности присутствовать на встрече при условии, если "будет участвовать в качестве единственного официального представителя Афганистана и если существует возможность провести откровенные переговоры между афганской делегацией и ООН по всем вопросам на самом высоком уровне".

"Участие Эмирата во встрече из-за отсутствия прогресса в этой области было признано невыгодным", - отмечается в документе.

В заявлении также говорится, что последние два с половиной года Афганистан продолжал усилия по укреплению политических, административных, экономических и социальных основ системы, а также безопасности. Кроме того, талибы заявляют, что "добились хорошего прогресса в отношениях со странами региона".

В документе также говорится, что талибы регулярно обсуждали с Организацией Объединенных Наций, западными странами и особенно Соединенными Штатами по нескольким каналам вопросы санкций, черных списков, а также разблокирования резервов Банка Афганистана.

Афганистан ООН
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