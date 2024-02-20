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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:33

Четыре человека погибли в результате обрушения здания в пригороде Бейрута

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Бейруте при обрушении здания погибли четыре человека, еще трое получили травмы, сообщило ABC News.

Инцидент произошел поздним вечером в понедельник в южном пригороде Шуэйфат. Четырехэтажное здание рухнуло после нескольких дней сильных ливней. По данным СМИ, погибли две женщины, мужчина и ребенок. Еще двух женщин и мальчика вытащили из-под завалов, они доставлены в больницу.

Как отмечается, здание было признано небезопасным из-за слабого фундамента еще два года назад. Власти поручили его расселить, однако владелец сдал постройку сирийским семьям.

Бейрут
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