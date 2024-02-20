Президент Венесуэлы обвинил в шпионаже отдел комиссара ООН по правам человека

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Каракасе, деятельность которого была приостановлена в стране, занималось шпионажем и подготовкой заговора, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Это управление превратилось в службу шпионажа и заговорщиков, в юридическую фирму террористов, путчистов и убийц Венесуэлы", - приводит во вторник слова Мадуро агентство EFE.

Он заявил, что власти не менее 10 раз сообщали в ООН о нарушениях со стороны управления, но никаких мер не последовало.

"Все (сотрудники управления), к счастью, покинули страну в субботу, и до тех пор, пока управление не начнет уважать законы ООН, независимость и суверенитет Венесуэлы, не исправит ситуацию и не принесет публичных извинений, его сотрудники не вернутся в страну", - добавил Мадуро.