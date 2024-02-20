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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:57

Всеобщие выборы в ЮАР пройдут 29 мая

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Всеобщие национальные выборы состоятся в ЮАР в конце мая, сообщили во вторник в администрации южноафриканского президента.

"Президент ЮАР Сирил Рамафоса (...) определил 29 мая 2024 года как дату проведения всеобщих национальных и региональных выборов", - указано в сообщении.

В ходе всеобщих выборов в ЮАР избираются члены 400-местной Национальной ассамблеи. Новый состав парламента избирает президента страны.

Согласно некоторым прогнозам, правящая партия "Африканский национальный конгресс" (АНК) в этом году может не обеспечить себе большинство в парламенте - впервые за 30 лет. В этом случае ей придется добиваться формирования коалиции с другими менее крупными партиями, отмечают западные СМИ.

Сирил Рамафоса ЮАР
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