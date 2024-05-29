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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:25

В ЮАР 29 мая пройдут всеобщие выборы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Около 28 млн зарегистрированных избирателей проголосуют в среду в ЮАР на выборах в 400-местную Национальную ассамблею страны.

По результатам общенационального голосования 200 мест в Национальной ассамблее отойдут политическим партиям в зависимости от того, сколько голосов они наберут.

Еще 200 мест по итогам регионального голосования, которое состоится в тот же день, займут члены партий и независимые кандидаты, они будут представлять в парламенте каждую из девяти провинций ЮАР. Количество мест между представителями провинций традиционно распределяют в зависимости от численности их населения.

После выборов Национальной ассамблее предстоит назначить кабинет министров, а в последующие 30 дней депутаты также должны проголосовать за нового президента ЮАР.

Также в день выборов пройдет голосование, по результатам которого назначат членов региональных парламентов.

В прошлые годы правящая партия президента Сирила Рамафосы стабильно набирала более 60% голосов, однако в связи с ухудшением экономической обстановки в ЮАР эксперты прогнозируют, что впервые за 30 лет "Африканскому национальному конгрессу" (АНК) не удастся набрать большинство на выборах.

Главной оппозиционной партией выступает либеральный "Демократический альянс", возглавляемый Джоном Стенхёйзеном. Ранее Стенхёйзен заявлял, что в случае, если его партия не получит большинства на выборах, он готов сформировать коалицию с АНК.

Избирательная комиссия ЮАР обычно начинает публиковать частичные результаты выборов в течение нескольких часов после закрытия избирательных участков. Согласно закону ЮАР, у комиссии есть неделя на то, чтобы подсчитать голоса и объявить результаты.

ЮАР
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