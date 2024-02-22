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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

США нанесли удары по ракетным пусковым установкам хуситов в Йемене

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в минувшую среду нанесли удары по ракетным пусковым установкам в районах Йемена, контролируемых хуситами, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в ночь на четверг.

"21 февраля, между 12:00 и 18:45 по времени Саны (совпадает с мск) силы CENTCOM нанесли четыре удара в целях самообороны по семи мобильным противокорабельным крылатым ракетам хуситов и одной мобильной пусковой установке противокорабельных баллистических ракет, которые были подготовлены в направлении Красного моря", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что был сбит также беспилотник хуситов.

Командование сообщило, что перед нанесение ударов было определено, что ракеты "представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии.

Хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.

США Йемен хуситы
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