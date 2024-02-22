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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Судно загорелось у берегов Йемена после ракетной атаки

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Очередное судно подверглось ракетному обстрелу у берегов Йемена, на борту вспыхнул пожар, сообщило в четверг Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"UKMTO получило данные об инциденте в 70 морских милях (129,6 км) к юго-востоку от порта Аден. Сообщается, что судно атаковали две ракеты, в результате чего на борту произошел пожар", - говорится в уведомлении управления.

UKMTO рекомендует судам с осторожностью проходить в акватории близ Йемена и сообщать о любой подозрительной активности.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии.

Йеменские хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, обстреливают суда в Красном море. С января США и Британия наносят удары по военным объектам хуситов.

Йемен ХАМАС Красное море Великобритания Израиль
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