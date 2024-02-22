Лавров заявил, что от США нет предложений по диалогу о стратстабильности

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Москва не получала от США серьезных предложений по возобновлению диалога по стратегической стабильности, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Серьезных предложений от американцев не было", - сказал он на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро по итогам министерской G20, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что американцы предлагали возобновить инспекции. "Но так не бывает. То, что они хотят посмотреть, это понятно, что им интересно. Но то, что этот договор, включающий взаимные инспекции, был основан на доверии, взаимном уважении, на констатации того, что у нас будет транспарентное товарищеское взаимодействие, это они оставляют в стороне", - заявил Лавров.

"Невозможно сейчас восстановить доверие, когда Россия открыто объявлена враждебным государством, угрозой немедленной, которую необходимо уничтожить и нанести ей стратегическое поражение", - сказал российский министр.

"Президент Путин имел в виду то, что мы открыты к диалогу по стратегической стабильности, но с учетом всех без исключения аспектов, которые на нее влияют. И к тем аспектам, которые были раньше, сейчас добавился аспект агрессивной, враждебной политики США против РФ", - подчеркнул Лавров.

Он отметил, что Россия "готова всегда к переговорам": "Мы никогда ни от чего не отказывались, но надо понимать, что разговор должен быть честным, а не так, как США привыкли к этому".