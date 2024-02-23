Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС по Украине

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Венгерская сторона заблокировала подписание совместного заявления стран ЕС, приуроченного к двухлетней годовщине украинского конфликта, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

Вето Венгрии сделало невозможным публикацию документа от имени всех стран-членов ЕС, заявили собеседники агентства, знакомые с ситуацией. В итоге документ опубликовали только от имени председателя Евросовета Шарля Мишеля, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европарламента Роберты Метсолы.

Причины действий Будапешта не называются.

Также один из источников отметил, что помимо Венгрии была одна страна-член ЕС, при этом не состоящая в НАТО, которая высказала сомнения по поводу некоторых пунктов заявления. Не отмечается, готова ли была эта страна ветировать документ.