В Караганде произошел пожар на машиностроительном заводе им. Пархоменко

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Караганде (адмцентр Карагандинской области) тушат пожар на машиностроительный завод им. Пархоменко, сообщила в понедельник пресс-служба МЧС Казахстана.

"В 06:32 в городе Караганде в районе им. А. Бокейханова на территории ТОО "Карагандинский машиностроительный завод им. Пархоменко" произошло загорание деревянной обрешетки кровли цеха. ДЧС работает по повышенному рангу вызова, на месте работает 58 человек личного состава и 16 единиц техники", - говорится в сообщении пресс-службы.

По состоянию на 07:52 местного времени (04:52 по Москве) достигнута локализация пожара на предварительной площади 400 кв.м.

"Пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

Карагандинский машиностроительный завод им. Пархоменко является одним из старейших машиностроительных предприятий Казахстана, специализируется на выпуске горно-шахтного и обогатительного оборудования, запасных частей ГШО.