Пожар на машиностроительном заводе в Караганде потушен

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Пожар на машиностроительном заводе им. Пархоменко в Караганде (адмцентр Карагандинской области) ликвидирован, сообщила в понедельник пресс-служба МЧС Казахстана.

Ранее сообщалось, что в 06:32 по местному времени (03:32 по Москве) на территории ТОО "Карагандинский машиностроительный завод им. Пархоменко" произошло загорание деревянной обрешетки кровли цеха. Менее чем за полтора часа пожар был локализован на предварительной площади 400 кв.м. По информации МЧС, пострадавших при пожаре нет.

Карагандинский машиностроительный завод им. Пархоменко является одним из старейших машиностроительных предприятий Казахстана, специализируется на выпуске горно-шахтного и обогатительного оборудования, запасных частей ГШО.