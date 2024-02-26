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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 28-29 февраля в Берлине

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова пройдет в конце февраля в Берлине, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится 28-29 февраля в Берлине в соответствии с достигнутой в Мюнхене на трехсторонней встрече договоренности", - сказала Бадалян.

На встрече в Мюнхене 17 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и канцлер Германии Олаф Шольц договорились продолжить работу с целью достижения мира на Кавказе. Была достигнута договоренность о проведении встречи глав МИД Армении и Азербайджана.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что представители Армении и Азербайджана на предстоящей встрече обсудят проект соглашения о мире между двумя странами.

Азербайджан Армения
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