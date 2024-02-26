Назначен новый спецпредставитель ЕС по правам человека

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил о назначении шведа Олофа Скуга специальным представителем ЕС по правам человека на замену ирландцу Имону Гилмору, пятилетний срок полномочий которого истекает 29 февраля.

"Господин Скуг приступит к своим обязанностям 1 марта 2024 года на первоначальный двухлетний период. Новый специальный представитель ЕС продолжит работу предшественников, чтобы внести свой вклад в реализацию политики Евросоюза в области прав человека, позиции ЕС по содействию соблюдению международного гуманитарного права и поддержке международного уголовного правосудия", - говорится в опубликованном в понедельник в Брюсселе сообщении Совета.

"Кроме того, он поможет усилить голос Европы посредством диалога по правам человека с правительствами третьих стран и международными и региональными организациями, а также с организациями гражданского общества и другими соответствующими субъектами", - сказано в документе.

Там отмечается, что Скуг - шведский дипломат с обширным опытом работы на различных должностях в своей стране и в ЕС. Он был главой делегации Европейского союза в ООН с декабря 2019 по август 2023 года.