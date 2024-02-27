Неформальная встреча глав МИД стран НАТО пройдет в Праге 30-31 мая

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Штаб-квартира НАТО в Брюсселе объявила, что следующую неформальную встречу министров иностранных дел стран Североатлантического альянса примет Чехия, главы МИД соберутся в Праге 30-31 мая.

"Я благодарен Чехии за организацию этой неофициальной встречи в рамках подготовки к нашему саммиту в Вашингтоне в июле", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, чьи слова приводятся в коммюнике, опубликованном во вторник на сайте организации.

Столтенберг напомнил, что в этом году исполняется 25 лет со дня вступления Чехии в НАТО и 22 года – с проведения Пражского саммита, на котором еще семь стран Центральной и Восточной Европы были приглашены присоединиться к альянсу.

Чехия вступила в НАТО 12 марта 1999 года вместе с Венгрией и Польшей.

"Так что это подходящее место для обсуждения того, как мы можем продолжать укреплять и адаптировать НАТО в этот важный юбилейный год", - добавил генсек.

В штаб-квартире напомнили, что на саммите 2021 года в Брюсселе лидеры стран НАТО обязались "укреплять и расширять политические консультации, в том числе посредством неформальных встреч министров иностранных дел".

Такие встречи были организованы Германией в Берлине в мае 2022 года и Норвегией в Осло в мае 2023 года.