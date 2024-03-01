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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Казахстан перешел на единое время

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Казахстане с 1 марта установлен единый часовой пояс.

Согласно изменениям, внесенным в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", ко всей территории страны с 00:00 часов 1 марта 2024 года применен пятый часовой пояс (UTC+5).

Города Астана, Алма-Аты, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Туркестанская, Восточно-Казахстанская области и области Абай, Жетысу, Улытау в ночь на 1 марта перевели местное время на час назад.

До этого в Казахстане применялось два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны (за исключением западных регионов) находилась в зоне UTC+6.

Ранее казахстанские ученые и эксперты заявили, что часовый пояс UTC+6 "не соответствует естественному солнечному времени, что отрицательно влияет на биологические ритмы и здоровье человека". По мнению специалистов, помимо пользы здоровью, установление единого часового пояса устранит временные барьеры между жителями разных регионов страны, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, а также взаимодействии государственных органов и экстренных служб.

Казахстан
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