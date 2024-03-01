Часть Таджикистана вместе с Душанбе несколько часов оставалась без электричества

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Значительная часть Таджикистана, в том числе Душанбе, на несколько часов была обесточена.

В отдельных районах Душанбе через несколько часов возобновилась подача электроэнергии, передает корреспондент "Интерфакса".

Власти страны пока не комментируют ситуацию.

Сбой в электроснабжении в Душанбе (Таджикистан) не повлиял на боеготовность дислоцированной в республике российской военной базы, сообщила пресс-служба Центрального военного округа .

"Сбои в электроснабжении, отоплении и работе сотовых операторов связи, наблюдающиеся в Душанбе по пока неустановленным причинам, не повлияли на боевую готовность российских военных объектов, дислоцированных в республике, - говорится в сообщении. - Военная база оперативно переведена на резервные источники питания. Дежурные силы несут службу в штатном режиме, личный состав выполняет задачи по предназначению".

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.