Нидерланды подписали десятилетнее соглашение о безопасности с Украиной

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Нидерланды заключили с Украиной двустороннее соглашение о безопасности, сообщил в пятницу премьер страны Марк Рютте в соцсети X.

"Ради безопасности Украины и будущей безопасности Европы Нидерланды сегодня подписали с Украиной соглашение о безопасности сроком на 10 лет", - написал Рютте.

По его словам, Нидерланды будут оказывать Украине помощь и поддержку "по всему спектру оборонного сотрудничества, а также в областях восстановления, поддержки санкций и борьбы за правосудие".

Ранее подобные соглашения с Украиной подписали Великобритания, Франция, ФРГ и Дания, напоминают международные СМИ.