Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды в пятницу

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в пятницу, при этом S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы вслед за ралли технологического сектора.

По итогам всей прошедшей недели S&P 500 прибавил 0,9%. При этом он завершил "в плюсе" шестнадцатую неделю из последних восемнадцати, чего не происходило с апреля 1971 года, по данным Dow Jones Market.

После существенного подъема фондовых индексов за последние четыре месяца инвесторы начинают верить во "второй этап" ралли на оптимизме вокруг потенциального воздействия искусственного интеллекта на экономику и рынки, полагает главный инвестиционный директор BMO Wealth Management Юнг-Ю Ма. Инвесторы, похоже, считают, что "выгоду от расходов на ИИ получит не только узкая часть рынка", сказал он изданию MarketWatch. По его словам, развитие искусственного интеллекта, вероятно, продолжит способствовать росту фондового рынка в ближайшие годы.

Опубликованные в пятницу статданные указали на ослабление промышленной активности и ухудшение потребительских настроений в США. Это, в свою очередь, уменьшило опасения аналитиков относительно того, что Федеральная резервная система будет медлить со снижением процентных ставок. Большинство экспертов ожидают, что Федрезерв перейдет к смягчению денежно-кредитной политики в июне.

Индекс деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing) в феврале опустился до 47,8 пункта по сравнению с 49,1 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали повышения до 49,5 пункта, по данным Trading Economic. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе, причем ISM Manufacturing остается ниже этой отметки уже шестнадцать месяцев подряд.

Индекс потребительского доверия в феврале снизился до 76,9 пункта с 79 пунктов месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о повышении индекса до 79,6 пункта - максимума с июля 2021 года. Эксперты не предполагали пересмотра.

Цена акций Dell Technologies в пятницу взлетела на 31,6%. Компания увеличила чистую прибыль в четвертом финквартале, который завершился 2 февраля, почти вдвое благодаря фокусу на технологиях искусственного интеллекта. Также она объявила о повышении дивидендов на 20%.

Стоимость бумаг Autodesk Inc. поднялась на 2,5%. Разработчик программного обеспечения в четвертом финквартале (ноябрь-январь) получил выручку и скорректированную прибыль лучше консенсус-прогноза.

Акций Hewlett Packard Enterprise подорожали на 2,2%. Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг сократил чистую прибыль в первом финансовом квартале (ноябрь-январь), но скорректированная прибыль превысила ожидания аналитиков.

Кроме того, поднялась капитализация Nvidia Corp. - на 4%, Intel Corp. - на 1,8%, International Business Machines - на 1,7%, Microsoft Corp. - на 0,5%, Tesla - на 0,4%.

Китайские производители электромобилей Nio, Li Auto и XPeng сообщили о сокращении поставок клиентам в феврале по сравнению с предыдущим месяцем. При этом их ADR завершили день без единой динамики: цена бумаг Nio выросла на 0,5% на торгах в Нью-Йорке, XPeng - на 5,5%, а Li Auto - упала на 5,1%.

Бумаги Apple Inc. ушли вниз на 0,6% после того, как аналитики Goldman Sachs убрали их из списка наиболее предпочтительных для покупки.

Котировки бумаг New York Community Bancorp рухнули почти на 26% после сообщений о проблемах в области внутреннего контроля и смены CEO банка.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 90,99 пункта (на 0,23%) и достиг 39087,38 пункта. Наиболее существенное повышение цен среди компонентов индекса показали акции Salesforce Inc. и Amgen, подорожавшие на 2,6% и 2,4% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 40,81 пункта (на 0,8%) - до 5137,08 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 183,02 пункта (на 1,14%) и составил 16274,94 пункта.