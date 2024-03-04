Рубль снижается к доллару и юаню на старте торгов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и юань немного растут на Московской бирже утром в понедельник, рубль слабеет после окончания налогового периода и на фоне приостановившегося роста цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,94 руб./$1 (+26,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 60,39 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 3,9 коп. - до 12,70 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и юаню на старте торгов, потеряв поддержку налогового периода, а также оказавшись под влиянием ситуации на сырьевом рынке. Нефтяные котировки после всплеска позитива в ходе предыдущей сессии меняются разнонаправленно. Цены на нефть Brent демонстрируют попытки продолжить рост, а фьючерсы на американский эталон WTI почти стабильны с уклоном к отрицательным значениям. Кроме того, негатива добавляют санкционные риски.

Власти Швейцарии в конце прошлой недели объявили о присоединении к 13-му пакету санкций Евросоюза в отношении России, утвержденному ЕС 23 февраля. Министерство экономики, образования и науки Швейцарии, которое отвечает за санкции, одобрило как расширение санкционного списка, так и предусмотренные им ограничительные торговые меры. В заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета Швейцарии, отмечается, что санкционные меры вступают в силу в 18:00 (20:00 мск) 1 марта.

Нефтяной рынок усваивает решение ОПЕК+ по поводу продления ограничений на добычу нефти. Ряд стран-экспортеров нефти по итогам коллективных переговоров в воскресенье объявили о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января и составляют около 2 млн б/с, будут действовать до конца июня.

Участники альянса снова отметили, что сокращения направлены на поддержание стабильности и баланса мирового нефтяного рынка, а выпавшие дополнительные объемы впоследствии будут постепенно восстановлены в зависимости от рыночных условий. Решения участников ОПЕК+ приняты в момент стагнации цен на нефть.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,64 за баррель, что на 0,11% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,94 за баррель, что на 0,04% ниже итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник нет единого настроя: китайский CSI 300 повысился на 0,15%, японский Nikkei 225 поднялся на 0,55%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,05%, южнокорейский Kospi увеличился на 1,19%, австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,19%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 вырос на 0,80%.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу, при этом S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы вслед за ралли технологического сектора.

По итогам всей прошедшей недели S&P 500 прибавил 0,9%. При этом он завершил "в плюсе" шестнадцатую неделю из последних восемнадцати, чего не происходило с апреля 1971 года, по данным Dow Jones Market.

Опубликованные в пятницу статданные указали на ослабление промышленной активности и ухудшение потребительских настроений в США. Это, в свою очередь, уменьшило опасения аналитиков относительно того, что Федеральная резервная система будет медлить со снижением процентных ставок. Большинство экспертов ожидают, что Федрезерв перейдет к смягчению денежно-кредитной политики в июне.

Индекс деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing) в феврале опустился до 47,8 пункта по сравнению с 49,1 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Индекс потребительского доверия в феврале снизился до 76,9 пункта с 79 пунктов месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета.