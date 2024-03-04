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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Спикер мажилиса Казахстана прибыл в РФ с официальным визитом

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Председатель мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию, в рамках визита 4-5 марта он посетит Москву и Казань, сообщила пресс-служба нижней палаты казахстанского парламента.

В Москве состоятся двусторонние встречи со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным и председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко, говорится в сообщении. В Казани Кошанов встретится с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и председателем государственного совета республики Фаридом Мухаметшиным.

"Стороны обсудят планы по развитию межпарламентского сотрудничества, а также вопросы межрегионального экономического и культурно-образовательного взаимодействия", - отмечается в сообщении мажилиса.

Казахстан Ерлан Кошанов Татарстан Казань
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