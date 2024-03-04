Землетрясение произошло в Алма-Ате

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Алма-Ате в 11:22 по местному времени произошло сильное землетрясение, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

В квартирах посыпалась штукатурка, зашаталась мебель. Через минуту в городе заработала система оповещения. Жители начали выходить на улицу.

Национальный научный центр сейсмических наблюдений и исследований МЧС республики позднее сообщил, что в Алма-Ате зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,1.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 13,2 залегал на глубине 10 км в 31 км на юг от Алма-Аты, на территории Казахстана.

По шкале МSК-64 ощутимость составила 5 баллов в Алма-Ате.